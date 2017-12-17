Stephen Lee isimli İngiliz, geçmişte hastane olarak kullanılmış olan evinde kaydettiği güvenlik kamerası görüntüleri yüzünden, evinin perili olduğuna inanıyor. Görüntüler, izleyenleri ürkütüyor.

İngiltere'de eskiden hastane olarak kullanılmış olan bir evde çekilen güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri oldukça ürküttü. Hareket sensörünün uyarı vermesi üzerine ev sahibi Stephen Lee, evde yaşayan Fransız Bulldog cinsi köpeğini kayda almak için geceleri çalıştırdığı kameranın çektiği görüntüleri seyretti.

ODADAN BİR IŞIK GEÇİYOR

Gördüğü manzaradan ürken adam, odanın ortasından geçen beyaz ışık hüzmesinin ne olduğunu anlayamasa da evinin perili olduğuna ikna olduğunu söylüyor. Çekimden sonra da evde ürkütücü olaylar yaşadığını söyleyen adam videoyu defalarca tekrar tekrar izlemiş.Köpeklerinin sürekli aynı yere gözlerini diktiğini söyleyen Lee, evdeki bazı eşyaların da kendiliğinden yere düştüğünü söylüyor. Lee'nin kaydettiği görüntüleri internette paylaşması üzerine gelen yorumlar da evinin perili olduğuyla ilgili fikerini pekiştirmiş durumda.

Kaynak: haberinburada