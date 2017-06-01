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güvenlik, performans ve enerji verimliği ile fark yaratıyor

GÜVENLİK, PERFORMANS VE ENERJİ VERİMLİĞİ İLE FARK YARATIYOR

HP , endüstrinin en kapsamlı güvenliğini ve gelişmiş verimliliğini sunan yeni HP LaserJet Enterprise 600 Serisi cihazlarını duyurdu.

Tarih : 01 Haziran 2017, 14:52
Puan Ver : Güvenlik, Performans Ve Enerji Verimliği İle Fark Yaratıyor(10/10)9


HP , endüstrinin en kapsamlı güvenliğini ve gelişmiş verimliliğini sunan yeni HP LaserJet Enterprise 600 Serisi cihazlarını duyurdu.



İş dünyasında hız önem kazandıkça, verimli iş grupları rakiplerinin önüne geçmek için akıllı çözümlere ihtiyaç duyuyor. HP LaserJet Enterprise 600 Serisi çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP), sıra dışı performans ve enerji verimliliğini profesyonel seviyede kaliteli doküman baskısı ile bir araya getiriyor, her geçen gün daha da artan siber saldırılara karşı ağların korunmasına yardımcı oluyor.



Yeni cihazlar, ayrıca toner kimyasında çığır açıcı bir şekilde geliştirilmiş HP JetIntelligence kartuş teknolojisiyle baskı kalitesini arttırıyor.



Dünyanın en güvenli yazıcılarıyla güvenlikte en yüksek seviye



En gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip 600 Serisi riskleri düşürmek, siber saldırıları önlemek ve uyumluluğu arttırmak amacıyla tasarlandı. Bu cihazlar ayrıca kendi kendini iyileştirme ve bir saldırı veya anormallik durumunda kendisini otomatik olarak yeniden başlatma özelliklerine de sahip. Ek olarak sabit diskteki verileri koruyan dahili şifreleme, hassas bilgileri güvenli ve tamamen silme ve izinsiz erişimleri önlemeye yardımcı olmak için port ve protokolleri kapatma gibi özellikler de yer alıyor.



Gelişmiş verimlilik ve iş akışı



Son duyurulan HP A3 LaserJets ve yeni 600 Serisi LaserJet cihazlarda kullanıcılar, modern ve tablet benzeri kullanıcı arayüz (UI) kullanabiliyor. Yeni UI özellikleri içerisinde iş süreçlerini kolaylaştırmak için mesaj merkezi, gelişmiş gözden geçirme, ek kişiselleştirilebilirlik, merkezi bağlantılar ve yeni uygulamalar bulunuyor. Yatırımları korumak ve güçlü verimlilik için UI sürümü ileride güncellenmeye de devam edecek. Buna ek olarak 600 Serisi, çalışanların tüm sayfaların baskısını kolaylıkla almasına imkan veren gelişmiş iş akışı özellikleri de sunuyor. Böylece baskı alımlarında potansiyel hatalar veya eksik sayfalar otomatik olarak tespit edilebiliyor.



JetIntelligence ile performansta üst seviye



600 Serisi MFP'ler müşterilerin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiş toner parçacık seviyesinden başlayarak karbon ayak izini ve enerji verimliliğini iyileştiren tamamen yeni JetIntelligence özellikleriyle geliyor.



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