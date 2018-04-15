GÜVERCİN KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, güvercin kafesi meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan genç adam hayatını kaybetti.
Bursa Gemlik ilçesi Kumla mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen güvercin kafesi kavgasında Taner C. tarafından vurulduğu öne sürülen Mehmet Sayılan hayatını kaybetti. Zanlı Taner C.'de Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.
KARNINDAN VURDU
Kumla Mahallesinde meydana gelen olayda, güvercin kafesinden başlayan Taner C. ile Mehmet Sayılan'ın kavgası cinayetle sonuçlandı. Taner C. ilk olarak Mehmet Sayılan'ı karın bölgesinden vurdu. Ardından Mehmet Sayılan'ın oğlu M.S.'yi bacaklarından yaralayan Taner C. olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan baba oğul tedavi altına alınırken, baba Mehmet Sayılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu M.S.'nin ise tedavisi devam ediyor.
HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonrası yaptıkları operasyonda yakalanan katil zanlısı Taner C. olayı hatırlamadığını iddia etti. Zanlı sağlık kontrolünden geçtikten sonra ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı.
Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
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