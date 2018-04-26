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Güzel başlayan gece facia ile sonlandı! Balkondan düşen genç kız öldü

GÜZEL BAŞLAYAN GECE FACİA İLE SONLANDI! BALKONDAN DÜŞEN GENÇ KIZ ÖLDÜ

İzmir'in Buca ilçesinde ev arkadaşlarıyla alkol alan üniversite öğrencisi genç kız, hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü.

Tarih : 26 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Güzel Başlayan Gece Facia İle Sonlandı! Balkondan Düşen Genç Kız Öldü(10/10)6

İzmir'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Buse Erdoğan, kaldığı öğrenci evindeki arkadaşlarıyla alkol aldı. Arkadaşları uyuduktan sonra hava almak amacıyla balkona çıkan Erdoğan, dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri genç kızın yerde kanlar içerisinde yattığını görünce, sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BEN İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM"

Öte yandan Erdoğan'ın alkol aldığı sırada arkadaşlarına 'Ben intihar etmek istiyorum' dediği öne sürüldü. Polis ekipleri, Buse Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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