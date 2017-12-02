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GÜZEL DEĞİLİM DİYEREK HAYATINA SON VERDİ!


Güzel değilim diyerek hayatına son verdi!
Tarih : 02 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Güzel Değilim Diyerek Hayatına Son Verdi!(10/10)6

Korkunç olay İrlanda'da yaşandı. Güzel olmadığını düşünen 11 yaşındaki kız çocuğu intihar etti.

SON PAYLAŞIMINI YAPIP HAYATINA SON VERDİ

Dış görünüşünden memnun olmayan ve vücudunun her tarafına kalemle "Güzel kızlar yemek yemez" yazan 11 yaşındaki Mill Toomey, Instagram'da görünüşünden mutlu olmadığını ve intihar etmeyi planladığını söyledikten kısa bir süre sonra yatağının altına sakladığı ilaçları içerek intihar etti.

UYUYACAĞINI SÖYLEYEREK ODASINA GİTMİŞTİ

1 Ocak 2016'da, ailesiyle akşam yemeğini yedikten sonra Mill, anne ve babasına sıkıldığını ve odasına uyumaya gideceğini söyledi. Daha sonra odaya giren anne, yerde hareketsiz yatan kızını hastaneye götürdü. Küçük kız üç gün sonra hayatını kaybetti. Bugün sonuçlanan bir yıllık soruşturmadan sonra kızın cinayete kurban gitmediği intihar ettiği belirtildi.

ÇİRKİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORMUŞ

Mill'inin arkadaşlarına çirkin olduğunu, mutlu olmadığını ve ölmek istediğini söylediği ortaya çıktı. Anne ve baba ise kızlarının herkes tarafından sevildiğini, arkadaşlarına ölmek istediğini söylediğini duyduklarında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ama başarısız olduklarını söyleyerek şu an ne yapacaklarını bilmediklerini söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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