GÜZEL MODELİN GÖBEĞİNDEKİ DÖVMENİN DRAMATİK BİR HİKAYESİ VAR
Tanıtım yüzü olduğu su firmasının reklam çekiminde güzelliğiyle büyüleyen Melissa Riso'nun göbeğindeki dövmeyi derin yara izlerini kapatmak için yaptırdığı ortaya çıktı.
Dövmesiyle tanınan model Melissa Riso görev aldığı çekimin kamera arkasında görüntülendi.
SICAK HAVADA SAATLERCE POZ VERDİ
ABD'li model Melissa Riso, tanıtım yüzü olduğu su firmasının reklam çekiminde objektiflere yansıdı. Amerikalı bir baba ile Guamlı bir annenin kızı olan 31 yaşındaki Riso, güneşin altında saatlerce objektife poz verdi.
DÖVMESİNİN DRAMATİK BİR HİKAYESİ VAR
Melissa Riso'nun en çarpıcı özelliği karnından yukarıya doğru uzanan büyük dövmesi. Riso'ya farklılık katan bu dövmenin ise oldukça dramatik bir öyküsü var.
YARA İZİNİ KAPATMAK İÇİN DÖVME YAPTIRDI
Melissa Riso'nun büyük dövmesinin öyküsü, henüz ilkokul birinci sınıftayken geçirdiği trafik kazasıyla başlıyor. Riso, o kaza sonucunda kelimenin tam anlamıyla ölümden döndü. İç kanama geçiren Melissa Riso, acilen ameliyata alındı. Operasyon sırasında karnında derin bir kesik açıldı. Daha sonra estetik operasyonla bu yara izi kapatılmaya çalışılsa da sonuç çok da başarılı olamadı. Bunun üzerine Melissa Riso da yara izini kapatabilmek için artık kendisinin bir simgesi haline gelen o büyük dövmeyi yaptırdı.
İşte güzel modelin çekiminden kareler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Azerbaycan Fetö'nün Kilit İsmini Türkiye'ye İade Etti
- Okulda Facia! Bıçaklı Saldırıda 7 Öğrenci Hayatını Kaybetti
- Dünyayı Sarsan Krizde Obama'ya Sitem Etti: Çözmek Bana Kalmamalıydı
- Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
- Eşinin Kesik Kafası İle Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar