GÜZEL OYUNCUYU YIKAN ÖLÜM: DÜNYAM BENİ BIRAKIP GİTTİ
Sosyal medya hesabından kaybettiği babasının fotoğrafını paylaşan Yeliz Şar, "Benim dünyam beni bırakıp gitti. Melek oldu" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın babası vefat etti. Şar, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"BENİM DÜNYAM BEN, BIRAKIP GİTTİ"
Babasının fotoğrafını sayfasında yayınlayan Yeliz Şar altına, "Benim dünyam beni bırakıp gitti. Melek oldu" notunu düştü.
İşte Yeliz Şar'ın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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