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güzellik kraliçesi askerlik şubesinde

GÜZELLİK KRALİÇESİ ASKERLİK ŞUBESİNDE

Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet alabilmek için uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Uluslararası trans güzellik kraliçesi Patra Wirunthanakij de askerlik şubesinde kuyruğa girdi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:12
Puan Ver : Güzellik Kraliçesi Askerlik Şubesinde(5/10)4


Tayland'da transseksüeller aslında askerlik hizmetinden muaf ama kimliklerini değiştirmelerine izin verilmediğinden dolayı muafiyet belgesi almak için uzun ve zorlu bir bürokratik sürece girmek zorunda kalıyorlar. LGBTİ kuruluşları trans bireylerin böylesi bir emrivakiye maruz bırakılmasını eleştiriyor.



Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet alabilmek için uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Uluslararası trans güzellik kraliçesi Patra Wirunthanakij de askerlik şubesinde kuyruğa girdi.



 



kaynak:hürriyet






Etiketler: Güzellik  Kraliçesi  Askerlik  Şubesinde    haber

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