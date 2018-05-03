Güzellik Takıntım Yok Diyerek Makyajsız Halini Paylaştı
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Güzellik takıntım yok diyerek makyajsız halini paylaştı

GÜZELLİK TAKINTIM YOK DİYEREK MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

İnsanlık Suçu dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca, güzellik takıntım yok diyerek makyajsız fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Güzellik Takıntım Yok Diyerek Makyajsız Halini Paylaştı(8/10)4

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisinde Kaan Yıldırım ile başrolü paylaşan Gizem Karaca, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.

SIFIR MAKYAJ

Spor sonrası çimenlere uzanarak poz veren Gizem Karaca, makyajsız haliylede çok beğenildi.

GÜZELLİK TAKINTIM YOK

Geçtiğimiz günlerde güzellik takıntısının olmadığı söyleyen Gizem Karaca, "Fiziksel görünüm, takıntı haline getirdiğim bir konu değil ama ben de her genç kadın gibi kendime, cildime, saçıma iyi bakmaya çalışıyorum. Özellikle yüz bakımında kullandığım ürünlere çok özen gösteriyorum. Zamanımızın çoğu setlerde makyajlı olarak geçtiğinden, bence atlamamam gereken bir konu cilt bakımı. Ve son olarak spor, spor, spor" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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