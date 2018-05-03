Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisinde Kaan Yıldırım ile başrolü paylaşan Gizem Karaca, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.

SIFIR MAKYAJ

Spor sonrası çimenlere uzanarak poz veren Gizem Karaca, makyajsız haliylede çok beğenildi.

GÜZELLİK TAKINTIM YOK

Geçtiğimiz günlerde güzellik takıntısının olmadığı söyleyen Gizem Karaca, "Fiziksel görünüm, takıntı haline getirdiğim bir konu değil ama ben de her genç kadın gibi kendime, cildime, saçıma iyi bakmaya çalışıyorum. Özellikle yüz bakımında kullandığım ürünlere çok özen gösteriyorum. Zamanımızın çoğu setlerde makyajlı olarak geçtiğinden, bence atlamamam gereken bir konu cilt bakımı. Ve son olarak spor, spor, spor" demişti.

Kaynak: haberinburada