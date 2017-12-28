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Haber Sitesi Bleacher Report, Dikkat Çekenler Listesine Türkiye'den Sadece Ndiaye'yi Aldı

HABER SİTESİ BLEACHER REPORT, DİKKAT ÇEKENLER LİSTESİNE TÜRKİYE'DEN SADECE NDİAYE'Yİ ALDI

ABD'li haber sitesi Bleacher Report, izlenmesi gereken futbolcular listesinde Süper Ligden sadece Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi aldı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Haber Sitesi Bleacher Report, Dikkat Çekenler Listesine Türkiye'den Sadece Ndiaye'yi Aldı(10/10)6

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Senegalli oyuncu Badou Ndiaye, Avrupa'nın gözdesi haline geldi. Haber sitelerinden Bleacher Report, Badou Ndiaye'yi 2018 yılında izlenmesi gereken futbolcular listesine alırken Dünya Kupası'nda da kendini gösterebilecek potansiyelde olduğu belirtildi.

Senegalli oyuncu için yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"HEDEF DÜNYA KUPASI VE SÜPER LİG"

"Osmanlıspor'daki iki harika sezonu, 17 golü ve Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle Galatasaray'ın 7.5 milyon euro harcama yapacağı bir oyuncu olduğuna ikna olundu. 2018 yılında, Senegal ile Dünya Kupası'nda yer almayı isteyecek ve yeni antrenörü Fatih Terim ile birlikte Süper Lig kupasını kazanmayı hedefleyecek"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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