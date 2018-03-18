Antalya'da oğul veren arılar parkta bir ağaca konup vatandaşları sokmaya başladı. Ardından haber yapmaya gelen muhabir tarafından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana alındı.

Antalya'nın en kalabalık parklarından birindeki ağaca konan ve vatandaşları sokan arılar, haber yapmaya giden muhabir tarafından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana alındı.

ARILAR PARKTA "OĞUL" VERDİ

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan bir vatandaş, oğul veren arıların çam ağacına toplandığını fark etti. Kendi yöntemleriyle yaklaşık 10 metre yükseklikteki arıları almaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca arıları iyice huysuzlandırdı.

ARILAR, VATANDAŞLARI SOKMAYA BAŞLAYINCA POLİS GELDİ

Kızgın arıların çevredekileri sokması üzerine vatandaşlar arıları almaya çalışan kişiye tepki gösterdi. Parktakiler kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye vatandaşların girişine izin vermeyerek, itfaiyeden destek istedi.

HABER YAPMAK İÇİN GELEN GAZETECİ İTFAİYEYE YARDIM ETTİ

Parka gelen itfaiye ekipleri, maskelerinin olmaması nedeniyle arılara yaklaşamadı. Bu sırada haber yapmak için parka gelen İhlas Haber Ajansı muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık da yaptığını belirterek, itfaiyenin desteğiyle oğul veren arıları ağaçtan alabileceğini söyledi.

Akar, arıcı maskesini giyerek bir kovan ile itfaiyenin merdiveniyle arılara ulaştı. Oğul arının dalda biriktiği yerdeki petekler kesilerek kovana alındı. Motosikletli Yunus timleri de kask takarak Akar'a yardım etti.

GAZETECİ, 40 BİN ARIYI KOVANA ALMAYI BAŞARDI

Öte yadan alım işlemi sırasında arılar itfaiye, polis ekipleri ile gazetecileri soktu. Parkta bulunan kedilerin de zor anlar yaşadığı görüldü. Yaklaşık 40 bin tane arıyı kovana almayı başaran İsa Akar, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini söyledi.

"BENİ DE YAKLAŞIK 10 ARI SOKTU"

Ana arının kovanını terk edip ağaca konmasıyla burada oğul oluştuğunu tahmin ettiğini dile getiren Akar, "Vatandaşların arıya hareket yapmasıyla arı hırçınlaşıp vatandaşlara saldırmaya başlamış. Ben gazeteciyim ama hobi olarak arıcılık yapıyorum. İtfaiyenin yardımıyla arıyı dalından alıp kovana indirdik. Herkes rahat bir nefes aldı. Beni de yaklaşık 10 kadar arı soktu" dedi.

Kaynak: haberinburada