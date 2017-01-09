

2017 yılı hac kayıt yenileme işlemleri başladı. Hac görevini yerine getirmek isteyen 1 milyon 300 bine yakın hacı adayının kayıtlarını 31 Ocak'a kadar yenilememeleri halinde başvurularının geçersiz hale geleceği belirtildi.







Kutsal hac görevini yerine getirmek için geçen yıllarda kayıt yaptıran 1 milyon 300 bine yakın adayın bugünden itibaren 31 Ocak tarihine kadar kayıtlarını yenilememeleri halinde başvurularının geçersiz hale geleceği belirtildi.







31 OCAK SON GÜN







Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre, kutsal görevi yerine getirmek isteyenlerin ön başvuruları 6 Ocak'ta sona erdi. Avcılar Müftüsü Ömer Erden, hac görevini yerine getirmek isteyenlerin müftülükler veya internet ortamında başvurularını yaptığını belirterek, şunları söyledi:







"Geçen yıllardan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da bugünden yani 9 Ocak'tan itibaren 31 Ocak'a kadar kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Bu uygulamaya çeşitli nedenlerle başvuruldu. Örnek olarak bazen evladı geliyor babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa 'Bu yıl gidecek durumda değildim' diyebiliyor. Veya hacı adayı vefat etmiş oluyor. MERNİS üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenileme ile bu gibi durumların önüne geçmiş olacağız."







kaynak:sabah