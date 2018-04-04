Youtube'un Merkezinde Silah Sesleri! Bölge Ablukaya Alındı
Banvit, Şampiyonlar Ligine Veda Etti
Juventus'un Tecrübeli Kalecisi Buffon'dan Ronaldo'ya Büyük Övgü
Turkcell'den 25 Milyon Dolarlık Dev Hamle!
Abd, Diplomat Krizinde Geri Adım Attı! Yeni İsimler Gelebilir
Mardin'de Görevden Alının 2 Kaymakama Fetö'den Gözaltı
Dünya Bunu Konuşuyor! Ronaldo'dan Uzun Yıllar Unutulmayacak Gol
Hülya Avşar Film Afişi İçin Çırılçıplak Soyunup Poz Verdi
Son Dakika! Savunma Sanayi Müsteşarı Demir: S-400'lerin Teslimat Tarihi Temmuz 2019'a Çekildi
Hacettepe Üniversitesi'ne Fetö Soruşturması! 100 Milyon Dolarlık Yolsuzluk Ortaya Çıkarıldı
Eczacıbaşı'nın Şampiyonluğuna 2 Set Kaldı
Yeni Oyuncu Sahada! Fransız Askerleri Münbiç'te Devriye Atıyor
Güvenlik Güçleri Karadeniz'de Terör Örgütüne Göz Açtırmıyor
Ertuğrul Sağlam'ın Takımı, Şampiyonlar Ligine Veda Etti
Brezilyalı Dövüşçü Evinde İnfaz Edildi!
Ronaldo Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti! Yok Böyle Bir Rekor
Bülent Uygun'un Takımı Son Dakikada Yıkıldı
Okan Buruk Umut Dolu: Avrupa Hedefimiz Bitmedi
Yolcu Otobüsü Çayır Çayır Yandı! Alevleri Son Anda Fark Eden Şoför Faciayı Önledi
Nisan'da Kar Bastırdı! Yazlık Ayakkabı Giyenler Ayakta Duramadı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NE FETÖ SORUŞTURMASI! 100 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKARILDI


Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ Soruşturması! 100 Milyon Dolarlık Yolsuzluk Ortaya Çıkarıldı
Tarih : 04 Nisan 2018, 00:10
Puan Ver : Hacettepe Üniversitesi'ne Fetö Soruşturması! 100 Milyon Dolarlık Yolsuzluk Ortaya Çıkarıldı(9/10)5

Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında FETÖ'ye finans aktarılması için kamunun toplamda 100 milyon dolarlık zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

USULSUZ PARA AKTARILMASI VE HİSSE DEVİRLERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun'un koordinesinde yürütülen soruşturmada 25 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Murat Tuncer ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Delibaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yaptığı usulsüz para aktarımları ve hisse devirleri bir bir tespit edildi.

TEKNOKENT ZARARA UĞRATILDI

Savcılığın tespitlerine göre Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye ait Klinik A.Ş.'nin hisseleri 12 Mayıs 2014'te 3 milyon liraya Renkyol Ticaret A.Ş.'ye devredildi. Sadece 3 gün sonra ise 26 milyon 300 bin liraya Akfen'e satılarak Hacettepe Teknokent A.Ş. zarara uğratıldı.

İSTİHBARAT ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ KORUMA SAĞLADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da soruşturmanın şüphelilerinden işadamı Tolga Erpolat ile bağlantılı olduğu, Erpolat'a emniyet ayağında hakkındaki soruşturma ve şikayetlerde koruma sağladığı belirlendi.

KENDİNE YAKIN KİŞİLERİ İŞE ALIP KADROLAŞTI

Cihangir Ulusoy'un korumasındaki işadamı Erpolat'ın Hacettepe Teknokent'te kendine yakın kişileri işe aldırarak kadrolaştığı ve Teknokent'ten iş alarak zarara uğrattığı da savcılığın ulaştığı bilgiler arasında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hacettepe  Üniversitesi  Ne  Fetö  Soruşturması  100  Milyon  Dolarlık  Yolsuzluk  Ortaya  Çıkarıldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER