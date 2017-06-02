

Ahmet Karalı, caminin alt kısmında bulunan ve Hacı Bayram Veli'nin talebelerini yetiştirdiği çilehanenin kapılarını Anadolu Ajansı için açtı. Karalı çilehaneyi "Tefekkür etme, düşünme ve bunun yanında eşrefi mahlukat olan insanın bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek işlemiş olduğu kusurları, kabahatleri ve günahlarından dolayı Cenabıhak'tan af ve mağfiret dilediği ve belli bir süre kalınan yer." diye tanımladı.







kaynak:milliyet