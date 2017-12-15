HACI SABANCI'NIN SEVGİLİSİ BARDA KAVGA ÇIKARDI! BARDAKLAR HAVADA UCUŞTU
Hacı Sabancı'nın çiçeği burnunda sevgilisi Nazlı Kayı, kıskançlık krizine girip genç bir kadına "Ne bakıyorsun?" diye bağırdı. Kayı, daha sonra da genç kadına bardak fırlattı.
İş adamı Hacı Sabancı ile 1.5 aylık sevgilisi, Bursalı Nazlı Kayı önceki akşam Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Hacı'nın sevgilisi kıskançlık yapınca kavga çıkardı.
DEMET ÖZDEMİR'İN YANINDA OTURAN KADIN HACI'YA BAKINCA ÇILDIRDI
İddiaya göre; Nazlı Kayı, oyuncu Demet Özdemir'in masasında oturan genç bir kızın, sevgilisi Hacı Sabancı'ya sürekli bakmasından rahatsız oldu. "Buraya ne bakıyorsun? Önüne baksana" diye bağırmaya başladı.
KİMSE YUMUŞATAMADI
Sinirlerine hakim olamayan Nazlı Kayı, genç kızın masasına bardak fırlattı. Bunun üzerine genç kız da Nazlı Kayı'ya bardak attı. Kavga bir anda büyüdü. Hacı Sabancı ile Demet Özdemir tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başarılı olamadılar. Hacı Sabancı sonunda sevgilisi Nazlı Kayı'yı da alıp mekandan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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