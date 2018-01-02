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Hacı'nın biletine ikramiye vurdu! İşte kazandığı rakam

HACI'NIN BİLETİNE İKRAMİYE VURDU! İŞTE KAZANDIĞI RAKAM

Zeynep Nazlı Kayı ile yeni bir aşka yelken açan Hacı Sabancı, Milli Piyango'dan 60 lira kazandı. Ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı, "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notunu düştü.

Tarih : 02 Ocak 2018, 10:50
Puan Ver : Hacı'nın Biletine İkramiye Vurdu! İşte Kazandığı Rakam(7/10)3

Magazin basınında manşetlerden düşmeyen Hacı Sabancı, Milli Piyango'dan 60 lira kazandığı haberini "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notuyla duyurdu.

HEM AŞKTA HEM ŞANS OYUNLARINDA KAZANIYOR

Evlilik yolunda ilerlediği Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı geride bıraktığımız yılın eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile katıldığı bir davette muhabirlerin karşısına çıkan ve aşkını ilan eden Hacı Sabancı bir yandan aşkta kazanırken bir yandan da şans oyunlarında kazanıyor.

"YILA KARLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Yılbaşı çekilişi için bilet alan Sabancı, yeni yılın ilk günü Milli Piyango'nun internet sitesinden biletine ikramiye vurup vurmadığını kontrol etti. Ünlü iş adamı, 60 lira kazandığını öğrenirken, "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notunu düştüğü ekran görüntüsü takipçileriyle paylaştı.

İşte Hacı Sabancı'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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