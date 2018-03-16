HACI'NIN SON HALİNİ GÖRENLER 'ARTIK ZAYIFLAMA' DİYOR
Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra mide küçültme ameliyatı olan Hacı Sabancı, 5 ayda 40 kilo verdi. Erdikçe eriyen Sabancı, 7 kilo daha verdi.
Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. İlk 5 ayda 40 kilo veren Hacı Sabancı önceki gün kız arkadaşı Zeynep Nazlı Kayı ile Boğaz'daydı. Bebek'ten Baltalimanı'na kadar yürüyen çift daha sonra hiç dinlenmeden dönüp noktayı Kuruçeşme'de koydular.
78'E DÜŞTÜ
8 kilometre yürüyüş yapan Hacı Sabancı 7 kilo daha verip 78'e düşmüş. Öte yandan Hacı Sabancı haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Defalarca diyet yapan Hacı Sabancı (30) 125 kiloya çıkınca 8 Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Daha sonra 3.5 ayda 32 kilo verip 93 kiloya düşmüştü.
Kaynak: haberinburada
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