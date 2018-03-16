Evi Yanan Nine 'kocam Eve Gelince Beni Bulamaz' Deyip Çıkmak İstemedi
Ninelerini Baltayla Öldüren Kız Torunlardan Biri Yakalandı
Eski Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi!
Başörtülü Kadına Saldırıyı Metroda Protesto Ettiler
İstanbullular Dikkat! Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı Geldi
Mina Başarın'ın Nişanlısı, Mezarın Üstüne Büyük Kalpli Gül Demeti Koydu
Avrupa Yatırım Bankasından Dev Projeye 932 Milyon Euro Kredi
Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Merkel'in 4. Dönemi Resmen Başladı
Çocuğa Tecavüz Eden Sapığın Çırpınışı: Ben Yapmadım, Kanını Sürdüler
Esenyurt'ta Tehdit Edilen Uber Sürücüsü, Olay Anını Anlattı
Üniversite Hastanelerine 7 Bin Hemşire Alınacak
Çavuşoğlu'nun Fırçaladığı Kazak Gazeteci Fetö Okulu Mezunu Çıktı
Kayıp Çok Büyük! Patlayan Trafo, 735 İş Yerini Elektriksiz Bıraktı
Dışişlerinden 'isviçre'de İş Adamı Kaçırıldı' İddiasına Yalanlama
Yer: Samsun! Sahile Vuran Poşeti Açan Ekiplerin Kanı Dondu
Seyyar Satıcı Ölünce Şehrin Altını Üstüne Getirdiler
Dosta Güven, Düşmana Korku Salacak! Hedefi Tam 12'den Vuruyor
Çocukken Bacaklarıyla Dalga Geçilen Modeli Şimdi Görenler Gözlerini Alamıyor
İngiltere, Türk Vatandaşlarına Verdiği Süresiz Oturum İznini Kaldırdı
Polisi Görünce Balkondan Atladı, Kırık 2 Ayakla Kaçmaya Devam Etti

Hacı'nın son halini görenler 'Artık zayıflama' diyor

HACI'NIN SON HALİNİ GÖRENLER 'ARTIK ZAYIFLAMA' DİYOR

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra mide küçültme ameliyatı olan Hacı Sabancı, 5 ayda 40 kilo verdi. Erdikçe eriyen Sabancı, 7 kilo daha verdi.

Tarih : 16 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Hacı'nın Son Halini Görenler 'artık Zayıflama' Diyor(7/10)3

Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. İlk 5 ayda 40 kilo veren Hacı Sabancı önceki gün kız arkadaşı Zeynep Nazlı Kayı ile Boğaz'daydı. Bebek'ten Baltalimanı'na kadar yürüyen çift daha sonra hiç dinlenmeden dönüp noktayı Kuruçeşme'de koydular.

78'E DÜŞTÜ

8 kilometre yürüyüş yapan Hacı Sabancı 7 kilo daha verip 78'e düşmüş. Öte yandan Hacı Sabancı haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Defalarca diyet yapan Hacı Sabancı (30) 125 kiloya çıkınca 8 Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Daha sonra 3.5 ayda 32 kilo verip 93 kiloya düşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hacı  Nın  Son  Halini  Görenler    Artık  Zayıflama    Diyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER