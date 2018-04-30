HACİZLERLE BOĞUŞAN HADİSE'NİN VİLLA SÖYLENTİSİ DE ASILSIZ ÇIKTI
Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon euroya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ünlü şarkıcının sadece sitenin tanıtımını yapacağı ortaya çıktı.
Hadise, Bodrum-Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya villa satın aldığı iddiaları asılsız çıktı. Şarkıcı, evin bulunduğu sitenin sadece tanıtımını yapacak.
HABERLER ASILSIZ ÇIKTI
Kardeşleriyle Bodrum'daki bir otelde tatil yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hadise, yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.
İCRALIK OLDU
Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak'ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj'ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Şarkıcının plajı geçtiğimiz gün dozerlerle yıkıldı. Üst üste icralık olan Şarkıcı, bu kez de ablası Hülya Açıkgöz'ün 200 bin TL'lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.
Kaynak: haberinburada
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