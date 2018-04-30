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Hacizlerle Boğuşan Hadise'nin Villa Söylentisi De Asılsız Çıktı
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Hacizlerle boğuşan Hadise'nin villa söylentisi de asılsız çıktı

HACİZLERLE BOĞUŞAN HADİSE'NİN VİLLA SÖYLENTİSİ DE ASILSIZ ÇIKTI

Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon euroya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ünlü şarkıcının sadece sitenin tanıtımını yapacağı ortaya çıktı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Hacizlerle Boğuşan Hadise'nin Villa Söylentisi De Asılsız Çıktı(6/10)2

Hadise, Bodrum-Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya villa satın aldığı iddiaları asılsız çıktı. Şarkıcı, evin bulunduğu sitenin sadece tanıtımını yapacak.

HABERLER ASILSIZ ÇIKTI

Kardeşleriyle Bodrum'daki bir otelde tatil yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hadise, yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.

İCRALIK OLDU

Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak'ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj'ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Şarkıcının plajı geçtiğimiz gün dozerlerle yıkıldı. Üst üste icralık olan Şarkıcı, bu kez de ablası Hülya Açıkgöz'ün 200 bin TL'lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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