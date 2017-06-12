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hackerlar cyberpunk 2077 dosyalarını çaldı

HACKERLAR CYBERPUNK 2077 DOSYALARINI ÇALDI

Sinema dünyasından sonra oyun dünyası da hacker saldırıları ile karşı karşıya. CD Projekt RED'i hackleyen bir grup daha yayınlanmamış Cyberpunk 2077 dosyalarını çaldı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı(6/10)3


Sinema dünyasından sonra oyun dünyası da hacker saldırıları ile karşı karşıya. CD Projekt RED'i hackleyen bir grup daha yayınlanmamış Cyberpunk 2077 dosyalarını çaldı.



Bildiğiniz gibi son dönemde sinema dünyasının başı hackerlar ile dertte. Henüz kim olduğu tam bilinmeyen bir hacker grubu, önce Netflix'i sonra da Disney'i hackledi. İki stüdyonun da daha yayınlanmamış içeriklerini çalan hackerlar, bu içeriklere karşı fidye istedi. Disney'e karşı yapılan tehdit asılsız çıksa da Netflix istenen fidyeyi ödemeyince Orange is the New Black dizisinin yeni sezonu torrent sitelerine yüklendi.



Sinema dünyasını hedef alan bu hackerlar şimdi de oyun dünyasına yöneldi. The Witcher oyun serisinin de arkasındaki stüdyo olan CD Projekt RED hacklendi. CD Projekt RED'i hacklemeyi başaran grubun henüz yapım aşamasında olan Cyberpunk 2077'a ait dosyaları çaldığı söyleniyor. Stüdyo ile iletişime geçen hackerlar bu dosyalara karşı fidye istiyor. Eğer istenen fidyeler ödenmezse bu dosyaların internete yükleneceği söyleniyor.



CD Projekt RED ise bu tehdite boyun eğmedi. Stüdyo tam tersi yolda hareket ederek hackerların elindeki kozu ortadan kaldırmayı seçti. Şirket bugün bir açıklama yayınladı ve hackerlar tarafından çalınan dosyaların oyunun yeni haliyle bir ilgisi kalmadığını açıkladı.



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Etiketler: Hackerlar  Cyberpunk  2077  Dosyalarını  Çaldı    haber

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