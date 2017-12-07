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Hadise, cesur transparanıyla dünya yıldızlarına kafa tuttu

HADİSE, CESUR TRANSPARANIYLA DÜNYA YILDIZLARINA KAFA TUTTU

Önceki akşam İngiltere'de düzenlenen 2017 İngiliz Moda Ödüllerine tek Türk olarak katılan Hadise, giydiği transparan elbise ile dünya yıldızlarıyla yarıştı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Hadise, Cesur Transparanıyla Dünya Yıldızlarına Kafa Tuttu(8/10)4

2017 İngiliz Moda Ödülleri, önceki akşam İngiltere'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Londra'daki Royal Albert Hall'de yapılan, Hadise'nin de konuklar arasında yer aldığı törende tüm davetliler şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

TÖRENE KATILAN TEK TÜRK HADİSE OLDU

Hadise'nin dışında geceye katılanlar arasında dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, Kanadalı manken Winnie Harlow, Amerikalı manken Hailey Baldwin, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez ve İngiliz model Poppy Delevingne de ödül gecesinde yer aldı.

SEÇİMİYLE TAM NOT ALDI

Hadise de görkemli gecenin davetlileri arasındaydı. Törende Nedret Taciroğlu'nun imzasını taşıyan transparan bir elbise giyen ünlü şarkıcı, seçimiyle otoritelerden tam not aldı.

EN İDDİALI İSİM IRINA SHAYK

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, derin göğüs ve bacak dekolteli Versace elbisesiyle törenin en iddialı isimlerinden biri oldu.

Ödül töreninden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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