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Hadise ile Aşk Yaşamaya Başlayan Fransız Mankenin Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı

HADİSE İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAYAN FRANSIZ MANKENİN SEVGİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hadise'nin yeni aşkı olduğu iddia edilen Fransız manken Aurrelien Muller'ın zaten bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Hadise'nin ablası, ilişkiyi doğrulamıştı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Hadise İle Aşk Yaşamaya Başlayan Fransız Mankenin Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı(8/10)4

Hadise'nin klibinde oynattığı Fransız manken Aurrelien Muller ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta ünlü popçunun ablası da ilişkiyi onaylamıştı. Ancak Muller'in sevgilisinin olduğu ortaya çıktı.

HADİSE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Aurrelien Muller'ın zaten bir sevgilisi olduğu, sevgilisiyle Instagram'da fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. Hadise'nin ablasının onayladığı damadın zaten sevgilisinin olması Hadise'yi büyük hayal kuraklığına uğratacak gibi görünüyor.

İşte Aurellien Muller ve sevgilisi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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