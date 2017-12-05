HADİSE İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAYAN FRANSIZ MANKENİN SEVGİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hadise'nin yeni aşkı olduğu iddia edilen Fransız manken Aurrelien Muller'ın zaten bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Hadise'nin ablası, ilişkiyi doğrulamıştı.
Hadise'nin klibinde oynattığı Fransız manken Aurrelien Muller ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta ünlü popçunun ablası da ilişkiyi onaylamıştı. Ancak Muller'in sevgilisinin olduğu ortaya çıktı.
HADİSE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Aurrelien Muller'ın zaten bir sevgilisi olduğu, sevgilisiyle Instagram'da fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. Hadise'nin ablasının onayladığı damadın zaten sevgilisinin olması Hadise'yi büyük hayal kuraklığına uğratacak gibi görünüyor.
İşte Aurellien Muller ve sevgilisi:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
- Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
- Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
- Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
- 5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
- Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
- Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
- Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
- Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
- Rekor Üstüne Rekor Kıran Bitcoin'i, 5 Sanal Para Birimi Daha Takip Ediyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar