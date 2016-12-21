

Sabancı ailesinin genç isimlerinden Hakan Sabancı'nın şarkıcı Hadise ile yakınlaştığı söyleniyor. Duymayan Kalmasın adlı programda dile getirilen iddiaya göre, ikili gözlerden uzakta eğlenmek için seçtikleri bir mekanda samimi tavırlar sergiledi. Çıkışta Hakan Sabancı'nın özel aracına binen Hadise hızlı bir şekilde mekanı terk etti.



Hakan Sabancı'nın kendisinden 6 yaş büyük Hadise'yle olan ilişkisinin ailesi tarafından onay alıp almayacağı ise merak konusu.







kaynak:gazetevatan