'O Ses Türkiye' programı başladığından bu yana jüri koltuğunda oturan, ancak yarışmada bir türlü varlık gösteremeyen Hadise şimdi de kıyafet tercihiyle olay oldu.



Şarkıcı, yarışmada giymek üzere kardeşi Derya Açıkgöz'ün imzasını taşıyan bir kıyafet tercih etti, ancak stüdyodaki güçlü ışıkları hesaba katmayan Hadise, talihsiz bir olay yaşadı.



Şarkıcı Hadise'nin giydiği elbise stüdyo ışıklarının altında transparan oldu. Genelde kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımlarını giyen Hadise, programda giymek üzere tercih ettiği kıyafeti yüzünden özellikle programın kadın takipçileri tarafından eleştirildi. Şarkıcının üzerindeki bordo rengi ışıltılı elbise stüdyo ışıklarına dayanamadı! Elbisenin üst kısmı dekolteli olmamasına rağmen Hadise'nin iç çamaşırı ışıkların altında ortaya çıktı.







kaynak:sözcü