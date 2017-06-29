HADİSE'Yİ YASA BOĞAN HABER
Almanya'da yaşayan progeria (erken yaşlanma) hastası 17 yaşındaki Gamze Yağar hayatını kaybetti.
Adına fan sayfaları açılan ve yüzbinlerce takipçisi olan Gamze'nin ölümü Hadise'yi de yasa boğdu.
Genç şarkıcı Instagram sayfasında Gamze ile yer aldığı fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Mekanın cennet olsun güzel Gamze..."
kaynak:hürriyet
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