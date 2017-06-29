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hadise'yi yasa boğan haber

HADİSE'Yİ YASA BOĞAN HABER

Almanya'da yaşayan progeria (erken yaşlanma) hastası 17 yaşındaki Gamze Yağar hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Hadise'yi Yasa Boğan Haber(7/10)6


Adına fan sayfaları açılan ve yüzbinlerce takipçisi olan Gamze'nin ölümü Hadise'yi de yasa boğdu.



Genç şarkıcı Instagram sayfasında Gamze ile yer aldığı fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:



"Mekanın cennet olsun güzel Gamze..."



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Hadise  Yi  Yasa  Boğan  Haber    haber

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