İki aracın çarpışması sonucunda, kazanın şiddetine dayanamayan aracın ortadan ikiye ayrılımasına kimse akıl erdiremedi.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Ahmet Erdem idaresindeki 42 AU 763 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Fevzi Çakmak Kavşağı'nda, Tevfik Özkulluk yönetimindeki 45 UA 7382 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

OTOMOBİLİN ÖN KISMI YOL ORTASINDA KALDI

Çarpışmanın şiddetiyle ikiye ayrılan otomobilin ön kısmı yol ortasında kalırken, kontrolden çıkan hafif ticari araç ise devrildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada, sürücüler Erdem ve Özkulluk ile araçlarda bulunan Medine Aksoy ile Ömer ve Fatma Öztürk yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada