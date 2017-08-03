HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL, ORTADAN İKİYE AYRILDI
Konya'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın sonucunda araç, ortadan ikiye bölündü
İki aracın çarpışması sonucunda, kazanın şiddetine dayanamayan aracın ortadan ikiye ayrılımasına kimse akıl erdiremedi.
HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
Ahmet Erdem idaresindeki 42 AU 763 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Fevzi Çakmak Kavşağı'nda, Tevfik Özkulluk yönetimindeki 45 UA 7382 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
OTOMOBİLİN ÖN KISMI YOL ORTASINDA KALDI
Çarpışmanın şiddetiyle ikiye ayrılan otomobilin ön kısmı yol ortasında kalırken, kontrolden çıkan hafif ticari araç ise devrildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Kazada, sürücüler Erdem ve Özkulluk ile araçlarda bulunan Medine Aksoy ile Ömer ve Fatma Öztürk yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Valbuena, Çalımıyla Rakibinin Belini Kırdı, Ardından Golün Asistini Yaptı
- Neymar, 222 Milyon Euro'ya Psg'de! Parayı Bavullarla Taşıdılar
- Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
- Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim
- 'yenge' Beşiktaş'ın İstediği Yıldıza Seslendi: Beşiktaş'a Gel
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
- Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
- Öldürülüp Tecavüze Uğrayan İngiliz Modelin Cesedi Mezarından Çıkarıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar