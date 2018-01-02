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Hafif Ticari Araçların ÖTV Limitleri, Yeniden Belirlendi

HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN ÖTV LİMİTLERİ, YENİDEN BELİRLENDİ

Tüm araçlarda vergiye konu ÖTV matrah limitleri yükseltildi. Tüketici hakem heyetlerine ayıplı mal için şikayet limiti de 6 bin TL'ye çıkarıldı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 03:20
Puan Ver : Hafif Ticari Araçların Ötv Limitleri, Yeniden Belirlendi(8/10)4

Hafif ticari araçlarda vergiye konu ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ALT LİMİT VE ÜST LİMİTLER DEĞİŞTİ

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Yani vergisiz fiyatı 40 bin TL'lik araca yüzde 45 ÖTV ödenirken bu limit 46 bin TL'ye yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.

HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU LİMİTİ 6 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Gümrük ve Ticaret Bakalığının, tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlara ilişkin gerçekleştirdiği ve başvuru limitlerinin 6 bin liraya yükseltildiği kanun değişikliği 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya´da düzenlenen tüketici hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programında kanun değişikliğini açıklamıştı.

YASAL HAKLARA ÖNEM VERİYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğundan bahseden Çiftci, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz tüketicilerinin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları hususlarına büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmaları da bu anlayışla yürütüyoruz. Çalışmalarda ayrıca değişen tüketici ihtiyaçlarını dünya uygulamaları ile birlikte dikkate alıyoruz demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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