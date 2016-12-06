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HAFRİYAT KAMYONU, ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 14 YARALI


HAFRİYAT KAMYONU, ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 14 YARALI
Tarih : 06 Aralık 2016, 12:25
Puan Ver : Hafriyat Kamyonu, Öğrenci Servisine Çarptı: 1 Ölü, 14 Yaralı(0/10)


KONYA'da, ara sokaktan aniden caddeye çıkan hafriyat kamyonu, öğrenci servisine çarptı. Kazada, 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı. Kaza yerine gelen ölen öğrencinin anne ve babası, sinir krizi geçirdi.

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Selahattin Eyyübü Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. 59 yaşındaki İbrahim Terken yönetimindeki 42 SY 926 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre ara sokaktan kontrolsüz olarak caddeye çıkınca, 51 yaşındaki Hacı Ahmet Kart'ın kullandığı Özel Form Koleji öğrencilerini taşıyan 42 C 0901 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 15 öğrencinin bulunduğu midibüs, refüje devrildi. Kazada araçtan fırlayan ve devrilen midibüsün altında kalan 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alperen Babalık, yaşamını yitirdi. Araçtan fırlayıp, midibüsün altında kalan yaralı öğrencilerde itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralanan 14 öğrenci de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araç altında kalan Babalık'ın cesedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

OĞLUNUN AYAKKABISINI GÖREN ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyup, olay yerine gelen Alperen Babalık'ın annesi Aysun ve babası Ahmet Babalık, oğullarının ayakkabısı görünce, yere yığılıp, sinir krizi geçirdi. Acılı anne ve baba, görevliler ve çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Baba Ahmet Babalık, daha sonra midibüsün altına bakıp, başka bir öğrenci olup, olmadığını kontrol etti.

Yine kazayı duyup olay yerine gelen öğrencilerin öğretmenleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kazadan yara almadan kurtulan hafriyat kamyonunun sürücüsü İbrahim Terken, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



 



kaynak:hürriyet








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