HAFRİYAT KAMYONU UÇURUMA YUVARLANDI, SÜRÜCÜ BURNU KANAMADAN ÇIKTI
Devrilen hafriyat kamyonu uçurumun dibine doğru yuvarlanırken şans eseri durdu. Hafriyat kamyonu çelik halatla iş makinesine sağlandıktan sonra sürücü yukarı çıkarıldı.
Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kamyon metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.
HAFRİYAT KAMYONU UÇURUMA DEVRİLDİ
Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.
ŞANS ESERİ DURDU
Kayan hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu.
İŞ MAKİNESİNE HALAT BAĞLANDI, SÜRÜCÜ KURTARILDI
Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı.
BURNU KANAMADAN ÇIKTI
Kazayı burnu dahi kanamadan atlatan sürücünün, olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayenesi yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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