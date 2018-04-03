Taşeronda Mutlu Son! Bakan, Kadroya Geçen İşçi Sayısını Verdi
Gazeteci Hasan Cemal'e Terör Örgütü Propagandasından 1,5 Yıl Hapis Cezası
Diyarbakır Stadının Türkiye Kupası Finaline Yetişmesi İçin 200 İşçi Çalışıyor
İran Güne Faciayla Uyandı! Yangında 11 Kişi Öldü
Fetö'den Tutuklanan Trt Eski Yöneticisinin Cezası Belli Oldu!
Hafriyat Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Burnu Kanamadan Çıktı
Güney Afrika'nın Annesi, Winnie Mandela Hayatını Kaybetti
Kaza Yapan Araçtaki Filler Otoyolu Kapattı
Alsancak Stadında Ruhsat Sorunu Ortadan Kalktı
Beşiktaş'ta 9 Ay Sonra Hasret Bitiyor
İncirlik'teki 40 Tonluk Silah Deposu Böyle Taşındı
Rus Basını, Türkiye'deki Kritik Zirveyi Böyle Gördü!
Bahçeli'den Tosuncuk Tepkisi: Sülükler Hak Ettiği Yere Atılmalı
Tosun, Roket Ve Ağır Silahlar İçin Marka Başvurusu Yapmış
İşçinin Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi! Vinçle Oradan Oraya Taşındı
Karlov Suikastinde Gülen İçin Verilen Karara Abd'den İlk Yorum!
Erdoğan'a Hakaret Eden Savaş Çığırtkanı Bakana Ülkesinden Sert Tepki!
Dünyanın Beklediği Maç Bu Akşam Şifresiz Kanalda
Enflasyon Mart'ta Yüzde 0,99 Arttı
Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu Binasında Yangın Paniği

Hafriyat Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Burnu Kanamadan Çıktı

HAFRİYAT KAMYONU UÇURUMA YUVARLANDI, SÜRÜCÜ BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Devrilen hafriyat kamyonu uçurumun dibine doğru yuvarlanırken şans eseri durdu. Hafriyat kamyonu çelik halatla iş makinesine sağlandıktan sonra sürücü yukarı çıkarıldı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Hafriyat Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Burnu Kanamadan Çıktı(6/10)2

Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kamyon metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

HAFRİYAT KAMYONU UÇURUMA DEVRİLDİ

Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.

ŞANS ESERİ DURDU

Kayan hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu.

İŞ MAKİNESİNE HALAT BAĞLANDI, SÜRÜCÜ KURTARILDI

Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı.

BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Kazayı burnu dahi kanamadan atlatan sürücünün, olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayenesi yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hafriyat  Kamyonu  Uçuruma  Yuvarlandı  Sürücü  Burnu  Kanamadan  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER