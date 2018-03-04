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HAFRİYAT KAMYONU YAŞLI KADINI EZMİŞTİ! DEHŞET ANLARI ANBEAN KAMERADA


Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezmişti! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih : 04 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Hafriyat Kamyonu Yaşlı Kadını Ezmişti! Dehşet Anları Anbean Kamerada(6/10)2

İstanbul Kartal'da ışıklardan geçerken hafriyat kamyonu tarafından ezilerek can veren Nuray Altun'un yaşadığı kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Nuray Altun, bugün son yolculuğuna uğurlanırken, yakınları hafriyat kamyonlarına isyan etti.

HARFİYAT KAMYONUNUN ALTINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞTİ

Cevizli Köroğlu Caddesi üzerinde önceki gün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nuray Altun, bir hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can vermişti. Nuray Altun'un yaşadığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Nuray Altun'un yayalara yeşil ışıktayken karşıya geçmeye çalıştığı ve kamyonun ışıklara yaklaşırken bir anda hareket ettiği görülüyor.

KAMYON IŞIKLA BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Trafik ışığının yeşilden kırmızıya dönerken Nuray Altun'un yolun ortasında yakalanması ve hafriyat kamyonunun da ışıkla birlikte hemen hareket etmesi kazaya neden oluyor. Yaşanan kazanın ardından Nuray Altun olay yerinde feci şekilde can vermiş ve kamyonun sürücüsü tutuklanmıştı.

HAFRİYAT KAMYONLARINA DÜZENLEME GETİRİLMESİ İSTENDİ

Önceki gün yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden Nuray Altun, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Nuray Altun için Kartal Fazilet Camii'nde öğle namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Altun'un yakınları hafriyat kamyonlarına düzenleme yapılmasını istedi. Altun'un cenazesi duaların ardından Yenişehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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