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Hafta sonunu iyi değerlendirin kabus yeni haftada geri dönüyor

HAFTA SONUNU İYİ DEĞERLENDİRİN KABUS YENİ HAFTADA GERİ DÖNÜYOR

Son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, hafta sonu az bulutlu ve güneşli olacak. Yeni hafta Salı gününden itibaren ise yine sağanak yağış gelecek.

Tarih : 10 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Hafta Sonunu İyi Değerlendirin Kabus Yeni Haftada Geri Dönüyor(7/10)3

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

YENİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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