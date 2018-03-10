HAFTA SONUNU İYİ DEĞERLENDİRİN KABUS YENİ HAFTADA GERİ DÖNÜYOR
Son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, hafta sonu az bulutlu ve güneşli olacak. Yeni hafta Salı gününden itibaren ise yine sağanak yağış gelecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
YENİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
- Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
- Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
- 'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti
- Ölümü Hiçe Sayıp Umuda Yol Aldılar! 15 Kişilik Minibüste 40 Göçmen
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar