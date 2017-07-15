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Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
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Haftalığı 2 Milyon TL Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı

HAFTALIĞI 2 MİLYON TL OLAN YATLA BODRUM'A DEMİRLEYEN ESRARENGİZ İŞ ADAMI BEACH KAPATTI

Bodrum'a, Belçikalı iş adamına ait ve haftalık kirası 2 milyon lira olan 'Plan B' adlı motoryatla gelen Esrarengiz iş adamı dünyaca ünlü bir beach'i kapattı, bir gece için 65 bin euro ödedi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı(8/10)4

Bodrum'a Belçikalı iş adamına ait ve haftalık kirası 2 milyon lira olan 'Plan B' adlı motoryat geldi. Yattaki konukların ise kim olduğu öğrenilemedi.

RODOS'TAN MUĞLA'YA GEÇTİ

Belçika'nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait'in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli 'Plan B' adlı motoryat, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

ZENGİN KAZAK AİLE KİRALAMIŞ

Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında demirleyen yat, ardından cuma günü akşam saatlerinde Göltürkbükü Koyu'na demirledi. Yatın üzerindeki yüzme havuzu ve jakuzide eğlenen üç çocuklu ailenin, Kazakistan'ın en zengin ailelerinden biri olduğu ve yatı 3 haftalığına haftalığı 650 bin dolardan (yaklaşık 2 milyon TL) kiraladığı belirtildi.

BEACH CLUB'I KAPATTILAR

Botla akşam Göltürkbükü'ndeki dünyaca ünlü bir beach cluba giden ailenin danışmanlarının, bir saat önceden işletmeye giderek içeriye kimsenin alınmaması talimatını verdiği öğrenildi. Gecede özel olarak düzenlenen Brezilya dans grubunu izleyen ailenin ardından Küba müzik grubunun özel konserini izlediği belirtildi.

BİR GECEDE 65 BİN EURO HESAP ÖDEDİLER

İşletmeye bu gece için, 65 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi. Adı sır gibi saklanan iş adamının Ted Wait'in yakın arkadaşlarından biri olduğu uluslararası petrol şirketi olduğu belirtildi.

Yatın üç gün Bodrum koylarında kaldıktan sonra Yunanistan'ın Mikanos Adası'na gideceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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