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Haftanın golü, 1. Ligden geldi

HAFTANIN GOLÜ, 1. LİGDEN GELDİ

Ümraniyespor'da forma giyen İbrahim Akdağ, Altınordu kalecisinin vuruşunda kısa düşen topu neredeyse orta sahadan ağlara yolladı.

Tarih : 26 Kasım 2017, 19:30
Puan Ver : Haftanın Golü, 1. Ligden Geldi(5/10)1

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Altınordu'yu ağırladı. Ümraniyespor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İBRAHİM AKDAĞ'DAN MÜTHİŞ GOL

65. dakikada kalesinden çıkan Berke'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Kısa düşen topu kontrol eden İbrahim Akdağ, orta sahaya yakın bir noktadan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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