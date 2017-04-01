Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi

hain gecenin telsiz trafiği de ortaya çıktı!

HAİN GECENİN TELSİZ TRAFİĞİ DE ORTAYA ÇIKTI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, savaş uçakları ve merkez arasındaki telsiz konuşmalarında, şüphelilerden Emrah ile görüşen Tosun...

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:49
Puan Ver : Hain Gecenin Telsiz Trafiği De Ortaya Çıktı!(9/10)7


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, savaş uçakları ve merkez arasındaki telsiz konuşmalarında, şüphelilerden Emrah ile görüşen Tosun, "Önleyeceğiniz uçak muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı, forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak" şeklinde tarif ediyor. Sivillerin bulunduğu TBMM binasının yeşillik alanının bombalanması emrinin de "Yeşillik alanda kimsenin olması önemli değil, atış serbest" şeklinde verildiği iddianamede yer aldı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Oğuz Alper Emrah ile görüşen 141'inci filodaki Ahmet Tosun, telsizde cumhurbaşkanlığı uçağını tarif ederek, "Önleyeceginiz uçak muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak." şeklinde talimat veriyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Hain  Gecenin  Telsiz  Trafiği  De  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER