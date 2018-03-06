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Hain pilotun cezaevinde yırtıp attığı notta neler yazdığı ortaya çıktı

HAİN PİLOTUN CEZAEVİNDE YIRTIP ATTIĞI NOTTA NELER YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz darbe girişiminde, 44 polisi şehit eden F-16 pilotunun cezaevinde yırtıp attığı notta FETÖ'ye ait örgüt talimatı olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 06 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Hain Pilotun Cezaevinde Yırtıp Attığı Notta Neler Yazdığı Ortaya Çıktı(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM, Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesi ve TÜRKSAT'ı bombalayan, 44 polisi şehit eden F-16 pilotu Hüseyin Türk'ün koğuşunda örgüt talimatı bulundu.

AKINCI OLAYLARININ BAŞ AKTÖRLERİNDENDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan Hüseyin Türk, üste pilot kurmay yüzbaşı ve F-16 pilotu olarak görev yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından hazırlanan iddianamede Türk'ün Akıncı eksenli olayların baş aktörlerinden biri olduğu ifade edildi.

44 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ

İddianamede, Türk'ün, 16 Temmuz 2016'da 03.24 ve 03.25'te 'Aslan 6' kodunu kullanan F-16 uçağı ile TBMM'ye 2 bomba atarak 32 kişiyi yaraladığı, 'Aslan 3' kodunu kullanan F-16 uçağı pilotu Uğur Uzunoğlu ile bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı'nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı'na attığı ve 44 kişiyi şehit edip 36 kişiyi yaraladığı belirtildi. Türk'ün aynı gün 4 bomba atarak TÜRKSAT tesislerinde hasar oluşmasına neden olduğu da kaydedildi.

"KİME AİT BİLMİYORUM" DEDİ

Örgüt içinde geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı olarak lanse edilen, aynı zamanda "mahrem imam" olduğu tespit edilen Türk, Sincan F Tipi Cezaevi'nde 22 Şubat 2018'de bir görüş yaptı. Görüş sonrası odasına gelen Türk'ün dosyasından çıkardığı bir notu parçalara ayırarak çöp kutusuna attığı görüldü. Bunun üzerine infaz koruma memurları çöp kutusundan topladıkları kâğıt parçalarını bantla bir araya getirdi. Notun örgütsel mesajlar içerdiğinin görülmesi üzerine, Türk'e notun kime ait olduğu soruldu. Türk kendini, "Bana ait değil. Oda değişikliğinden sonra Kuran içinde buldum, okudum, dosyalarımın arasına koydum. Disiplin cezası almamak için yırtıp çöpe attım. Kime ait olduğunu bilmiyorum" sözleriyle savundu.

FETÖ'nün 'mahrem imamı' eski kurmay yüzbaşı Hüseyin Türk ve yırttığı mektubu.

"GÖREVLER VERİLECEK"

Notta özetle şu ifadelerin olduğu öğrenildi: "Kardeşlerim sizlerle görev yapmak benim için büyük bir onurdur. Sizin gibi yiğitler az bulunur. (...) Rütbelerimizi almış olabilirler, olsun aldırmıyorum. Allah hepimizi kardeşliğe terfi ettirdi, bundan büyük rütbe mi olur. Buraların bize Allah'ın lütfu olduğunu bilmek insana çok daha fazla güç veriyor. Bu günler Allah'ın izni ve inayetiyle elbet bir gün bitecek ve belki daha büyük görevler verilecek, belki asıl zorlu sınav o zaman başlayacak. Dualarınızda kardeşinizi de unutmayın. Sizi çok seven abiniz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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