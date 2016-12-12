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hain saldırının olduğu noktaya 'şehitler tepesi' ismi verildi

HAİN SALDIRININ OLDUĞU NOKTAYA 'ŞEHİTLER TEPESİ' İSMİ VERİLDİ

Beşiktaş'ta alçak terör saldırısının olduğu noktaya 'Şehitler Tepesi' ismi verildi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 11:10
Puan Ver : Hain Saldırının Olduğu Noktaya 'şehitler Tepesi' İsmi Verildi(6/10)6


Vodafone Arena stadyumu yakınlarında gerçekleşen terör olayı sonrası BeşiktaşBelediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı.



Belediye Meclisi, cumartesi gecesi yapılan hain terör saldırısının gerçekleştiği ve halkarasında 'Beleştepe' diye anılan noktanın adını 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirdi. Şehitlerin anısına eylemin gerçekleştiği noktaya anıt dikilecek.



 



kaynak:sabah








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