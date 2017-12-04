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Hain Tuzak! PKK Sığınağında İlk Kez Bulundu !

HAİN TUZAK! PKK SIĞINAĞINDA İLK KEZ BULUNDU !

Eruh ve Pervari'de PKK'ya düzenlenen operasyonda ele geçirilenler arasında, kalemtıraşlı patlayıcı düzeneği ile geçit açmakta kullanılan boru tipi patlayıcı çıktı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Hain Tuzak! Pkk Sığınağında İlk Kez Bulundu !(9/10)11


Siirt'in Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Operasyonu"nda tespit edilen 18 sığınak ve barınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



MUHTARI KATLEDİLEN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ



Operasyonda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar, İl Jandarma Alay Komutanlığında basın mensuplarına gösterildi.



Vali Ali Fuat Atik, etkinlikte yaptığı konuşmada, 9 Eylül'de eski Kemerli köyü muhtarını katleden teröristlerden 3'ünün arazide 7 gün 24 saat faaliyet yürüten kahraman askerler ve güvenlik korucuları tarafından 16 Kasım'da etkisiz hale getirildiğini söyledi.



HALKIN DA DESTEĞİYLE BÜYÜK OPERASYON



Her zaman devletinin yanında yer alan Siirt halkının büyük desteği ve istihbarat birimlerinin titiz ve fedakar çalışmalarıyla bölgede barınma arayışındaki PKK'lı teröristlere yönelik Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasındaki Akmeşe bölgesinde 30 Kasım'da geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini belirten Atik, operasyonun hazırlık safhasıyla yaklaşık bir hafta sürdüğünü kaydetti.



ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR



Teröristlerin kış üslenmesine yönelik çabalarını boşa çıkaracak şekilde 18 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiğini vurgulayan Atik, şöyle konuştu:



"Terör örgütüyle Siirt genelinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız mücadelemize, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla devam edilecektir. Üstün bir performansla her türlü arazi ve iklim koşullarında halkımızın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan güvenlik gücü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Ele geçirilen silah ve mühimmat sayesinde bölücü terör örgütünün hain emelleri ve planları bir kez daha boşa çıkarılmıştır."



PATLAYICI DÜZENEĞİNDE KALEMTRAŞ KULLANILMIŞ



Konuşmanın ardından Albay Uğur Özmen, ele geçirilen 12 kalaşnikof, biksi, RPG-7 roketatar, 16 el bombası, 2 "Bangalore Torpedo", 2 mayın, 188 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram C4 ve A4 patlayıcı, 246 kalemtıraşlı patlayıcı düzeneği, 8 bin 324 fişek, 52 uçaksavar mühimmatı, 15 doçka mühimmatı ve 18 telsizi basın mensuplarına gösterdi. Patlayıcı düzeneklerinde kalemtıraş kullanılması dikkati çekti.



GEÇİT AÇMADA KULLANILIYOR



Ele geçirilen "Bangalore Torpedo"nun (boru tipi patlayıcı) tel engeller ve mayın tarlalarında geçit açmakta kullanıldığı belirtildi.



Öte yandan, Vali Atik, jandarmaya operasyonlarda kullanılmak üzere drone teslim etti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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