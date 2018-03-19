HAİNLER AFRİN'İN 290 KİLOMETRE ÖTESİNDEN SALDIRDI, KARŞILIK VERİLDİ: 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Afrin kent merkezinin kurtarılmasının ardından terör örgütü YPG, 290 kilometre doğudaki Resulayn'dan Ceylanpınar'a roketle saldırdı. Anında karşılık verilmesi üzerine 18 terörist öldürüldü.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi.
ROKETLİ SALDIRIYA TOPÇU BİRLİĞİ KARŞILIK VERDİ
Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı.
18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: haberinburada
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