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Hakan Atilla, İfade Verirken Gözyaşlarını Tutamadı

HAKAN ATİLLA, İFADE VERİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

New York'ta yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, kendi için tanıklık yaptığı duruşmada konu ailesine gelince gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Hakan Atilla, İfade Verirken Gözyaşlarını Tutamadı(10/10)6

New York'ta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, yaptırımları delme konusunda Reza Zarrab ile hiçbir zaman işbirliği yapmadığını söyledi.

KENDİ LEHİNE TANIKLIK YAPTI

Atilla, hakkındaki iddiaların yalan olduğunu belirtti. Kendi isteğiyle tanık sandalyesine oturarak ifade veren Atilla, duruşmada avukatı Cathy Fleming'in kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Atilla, tutuklandığı günden bu yana bir kez görüştüğü oğlu ve eşiyle ilgili sorulara yanıt verirken duygulandı ve gözyaşlarına engel olamadı. Atilla eşini 269 gündür görmediğini söyledi.

FBI, HAKAN ATİLLA İLE HAKAN AYDOĞDU'YU KARIŞTIRMIŞ

Atilla, FBI ve savcılık ile işbirliğine giderek kendisine karşı tanıklık eden Reza Zarrab'ın, 'Süleyman Aslan yanımda Hakan'ı aradı, işleri halletmesi için' ifadelerini içeren ses kayıtlarındaki Hakan'ın kendisi değil Hakan Aydoğan olduğunu söyledi. Atilla, 'Ben o sırada, ailemle tatil için Barselona'ya gitmek için uçaktaydım. Uçakta da herhangi bir telefon görüşmesi yapmadım, yapmam da mümkün değildi' dedi. Atilla, FBI'nın Hakan'ları karıştırdığı için kendisi hakkında şikayette bulunup tutuklanmasına yol açtığını savundu.

"RÜŞVET İSTEMEDİM VE ALMADIM"

Atilla, 'Bana ait olmayan ses kaydının bana ait olduğunu söylüyorlardı' dedi. Atilla, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın, Reza Zarrab'dan rüşvet aldığını bilmediğini, Aslan ile Zarrab'ın whatsapp üzerinden yazışmalarından bir yada iki satırı Türkiye'de iken gördüğünü, tutuklandıktan sonra ise ikili arasında yüzlerce yazışma ve telefon görüşmesi olduğunu anladığını belirtti. Atilla, Reza Zarrab'dan yada başka birisinden rüşvet almadığını, kendisinin de rüşvet istemek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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