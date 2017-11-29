Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

HAKAN ATİLLA'NIN AVUKATI: REZA ZARRAB, KADIN VE UYUŞTURUCU İÇİN GARDİYANLARA RÜŞVET VERDİ


Hakan Atilla'nın Avukatı: Reza Zarrab, Kadın ve Uyuşturucu İçin Gardiyanlara Rüşvet Verdi
Tarih : 29 Kasım 2017, 01:40
Puan Ver : Hakan Atilla'nın Avukatı: Reza Zarrab, Kadın Ve Uyuşturucu İçin Gardiyanlara Rüşvet Verdi(9/10)5

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatı, Atilla aleyhine şahitlik yapacak olan Reza Zarrab'ın, cezaevinde kadın ve uyuşturucu için gardiyanlara rüşvet verdiğini söyledi.

"REZA ZARRAB GÜVENİLİR DEĞİL"

Zarrab davası olarak başlayıp, Atilla'nın tek sanık kaldığı davada bugün jüri üyeleri belirlendi. Davada artık tanık olan Zarrab, yine duruşmaya katılmadı.

Savcının jüriye ilk hitabından sonra, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco açılış konuşmasını yaptı. Rocco, Zarrab'ın hapis cezasından kurtulmak için yalan söylemeye hazır olduğunu ve güvenilir biri olmadığını söyledi.

"BİRBİRLERİNİ SEVMEZLER"

Victor Rocco, ayrıca Hakan Atilla ile Zarrab'ın seyrek olarak iletişim kurduğunu ve birbirlerini sevmediklerini de söyledi.

ZARRAB KADIN VE UYUŞTURUCU İÇİN RÜŞVET VERMİŞ

Konuşmasına devam eden Rocco, Reza Zarrab'ın içki, uyuşturucu ve kadın için ABD cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini de öne sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakan  Atilla  Nın  Avukatı  Reza  Zarrab  Kadın  Ve  Uyuşturucu  İçin  Gardiyanlara  
Rüşvet  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER