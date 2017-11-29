HAKAN ATİLLA'NIN AVUKATI: REZA ZARRAB, KADIN VE UYUŞTURUCU İÇİN GARDİYANLARA RÜŞVET VERDİ
Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatı, Atilla aleyhine şahitlik yapacak olan Reza Zarrab'ın, cezaevinde kadın ve uyuşturucu için gardiyanlara rüşvet verdiğini söyledi.
"REZA ZARRAB GÜVENİLİR DEĞİL"
Zarrab davası olarak başlayıp, Atilla'nın tek sanık kaldığı davada bugün jüri üyeleri belirlendi. Davada artık tanık olan Zarrab, yine duruşmaya katılmadı.
Savcının jüriye ilk hitabından sonra, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco açılış konuşmasını yaptı. Rocco, Zarrab'ın hapis cezasından kurtulmak için yalan söylemeye hazır olduğunu ve güvenilir biri olmadığını söyledi.
"BİRBİRLERİNİ SEVMEZLER"
Victor Rocco, ayrıca Hakan Atilla ile Zarrab'ın seyrek olarak iletişim kurduğunu ve birbirlerini sevmediklerini de söyledi.
ZARRAB KADIN VE UYUŞTURUCU İÇİN RÜŞVET VERMİŞ
Konuşmasına devam eden Rocco, Reza Zarrab'ın içki, uyuşturucu ve kadın için ABD cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini de öne sürdü.
Kaynak: haberinburada
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