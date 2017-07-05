HAKAN BALAMİR HAYATINI KAYBETTİ
Hakan Balamir sevenlerini üzdü. KOAH hastalığıyla mücadele eden usta oyuncu Hakan Balamir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.
KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Balamir dün akşam saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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