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Hakan Çalhanoğlu, anlaşamadığı takımı itiraf etti

HAKAN ÇALHANOĞLU, ANLAŞAMADIĞI TAKIMI İTİRAF ETTİ

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, "Bir dönem Inter'e transferim gündemdeydi ancak anlaşma sağlanamadı." dedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Hakan Çalhanoğlu, Anlaşamadığı Takımı İtiraf Etti(5/10)1

Sezon başında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da gösterdiği performans ile İtalyan basınında geniş yer buldu. Çalhanoğlu, İtalyan Corriere Dello Sport Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Milan Teknik Direktörü Gattusso'nun kendisiyle yakından ilgilenerek takıma adapte olmasında önemli rol oynadığını ifade ederken, "Oyun kaliteme güvenen Gattuso'nun her konuda beni desteklemesiyle ortaya çıkan sonuç kaçınılmaz oldu" şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu, takım arkadaşları ile zaman zaman diyalog kurmakta zorlandığını bunun kolay olmadığını belirtirken, şu anda onları anlamaya başladığını ve rahat iletişim kurabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"INTER'E TRANSFERİM GERÇEKLEŞMEDİ"

'İtalyan kültürünü çok beğeniyorum ve İtalyanlar çok nazik insanlar' diyen başarılı futbolcu, bir dönem İnter'e de transferinin gündemde olduğu ancak kulübü ile istenilen anlaşmanın sağlanamadığını ve transferin gerçekleşmediğini belirtti.

"MİLAN ONUNLA DAHA İYİ"

Milli futbolcu ile ilgili yapılan haberde yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde takımdaki yerini sağlamlaştırdığı belirtilirken, 'Milan onunla daha iyi' denildi. İtalyan ekibi Milan'ın Hakan'ın takıma katıldığı günden bu yana puan ortalamasının arttığı vurgulanırken, "Milan'ın puan ortalaması Hakan'ın olmadığı dönemde 0,71 iken o oynamaya başladığı günden bu yana artış gösterdi ve ortalama puan 1.87 olmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı-siyahlı ekipte gerçekleşen teknik direktör değişikliğinin Çalhanoğlu'nu olumlu etkilediği ifade edilirken, "Özellikle teknik direktör değişikliği olduğu andan itibaren Hakan, istediği performansı Gattusso ile bulmaya başladı" denildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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