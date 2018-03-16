UEFA Avrupa Liginde Arsenal sahasında Milan'ı 3-1 yendi. Milan'ın tek golünü Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

MİLAN, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

35. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, uzaklardan harika bir golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Milan'ın gol sevinci sadece 4 dakika sürdü. 39. dakikada tartışmalı bir pozisyonda penaltı kazanan Arsenal, atışı gole çeviren Welbeck'le devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

ARSENAL, 3-1'LİK SKORLA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

71'de Xhaka'nın uzaktan vuruşunda kaleci Donnarumma'nın sektirdiği top ağlarla buluşunca Arsenal öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 86. dakikada Welbeck'ten geldi ve Arsenal 3-1'lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNAL KURALARI BUGÜN ÇEKİLECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 16 Mart Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak. Çeyrek final turunda ilk maçlar 5 Nisan'da, rövanş maçları ise 12 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: haberinburada