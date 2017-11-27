Son dakika... Hakan Şükür'e ait olduğu ortaya çıkan ABD'deki lüks kafenin, Kadir Topbaş'ın damadının ağabeyi Ahmet Sait Kavurmacı ile ortak kurulduğu ortaya çıktı.

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün, ABD'de yaşadığı şatafatlı hayat geçtiğimiz hafta görüntülenmiş ve Şükür'ün eşiyle birlikte açtığı lüks kafenin görüntüler basına yansımıştı.

Ancak o kafeyle ilgili farklı bir ayrıntı ortaya çıktı.

KAFENİN SAHİBİ AHMET SAİT KAVURMACI

Kanal D Washington Temsilcisi Serdar Cebe, Hakan Şükür'ün kafesinin, kağıt üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadının ağabeyi Ahmet Sait Kavurmacı'ya ait olduğunu söyledi.

Cebe'nin haberine göre FETÖ'cü Şükür çiftinin işlettiği kafeyi Kavurmacı kurmuş ve daha sonra kağıt üzerinde Hakan şükür'ü ortak alarak, gayrıresmi olarak kafeyi ona devretmiş.

FETÖ MENSUPLARININ BULUŞMA ADRESİ

Kentin önemli merkezlerinden Palo Alto'nun en işlek caddesi University Avenue yakınındaki "tuts Bakery-Cafe" isimli bir kafe-restoran, bölgedeki FETÖ mensuplarının buluşma adresi haline gelmiş durumda.

Kafenin bulunduğu lüks bölgede birçok ünlü isim otururken yakınlarında ise Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler de bulunuyor.

Kaynak: haberinburada