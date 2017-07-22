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Hakan'ın Milan'daki ilk golü şiir gibi

HAKAN'IN MİLAN'DAKİ İLK GOLÜ ŞİİR GİBİ

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'le oynanan maçta attığı golle dikkatleri üzerinde topladı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : Hakan'ın Milan'daki İlk Golü Şiir Gibi(8/10)4

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Bayern Münih ile Milan karşı karşıya geldi.

Bayern karşısında maça fırtına gibi başlayan Milan, 14. dakikada yeni transferi Kessie ile öne geçti. 25 ve 43. dakikalarda sahneye çıkan genç golcü Cutrone, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3

HAKAN ÇALHANOĞLU NEFİS ATTI

63. dakikada Borini'nin yerine oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada attığı golle skoru 4-0'a taşırken, Milan formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Milan, Bayern'i 4-0 mağlup etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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