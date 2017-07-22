HAKAN'IN MİLAN'DAKİ İLK GOLÜ ŞİİR GİBİ
Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'le oynanan maçta attığı golle dikkatleri üzerinde topladı.
2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Bayern Münih ile Milan karşı karşıya geldi.
Bayern karşısında maça fırtına gibi başlayan Milan, 14. dakikada yeni transferi Kessie ile öne geçti. 25 ve 43. dakikalarda sahneye çıkan genç golcü Cutrone, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3
HAKAN ÇALHANOĞLU NEFİS ATTI
63. dakikada Borini'nin yerine oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada attığı golle skoru 4-0'a taşırken, Milan formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Milan, Bayern'i 4-0 mağlup etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan Soylu: Tunceli'de 3 Örgütten 186 Terörist Öldürdük
- Araplar Ve Filistinliler Erdoğan'ın Mescid-İ Aksa Şiirini Okuduğu Filmi Payleşıyor
- Hero Yazılı Tişörtlerin Talimatı Darbe Girişiminden 1 Ay Sonra Verilmiş
- Fetö'den İhraç Edilen Eski Komiser Yardımcısı Yüzlerce Kaçak Telefonla Yakalandı
- Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
- Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı
- Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
- Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
Bu Haberle İlgili Yorumlar