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Hakan'ın yeni hocası belli oldu

HAKAN'IN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

Serie A takımlarından Milan, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verdi. Artık takımın başında, PAF takımını çalıştıran Gattuso yer alacak.

Tarih : 28 Kasım 2017, 00:00
Puan Ver : Hakan'ın Yeni Hocası Belli Oldu(8/10)4

Serie A takımlarından Milan, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verdi. İtalyan Kulübünün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Montella'nın işine son verildiği belirtilerek, takımın bundan sonraki dönemde PAF takımını çalıştıran eski oyuncuları Gennaro Gattuso getirildi.

TAKIM LİGDE 7. SIRADA

Sezona milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da aralarında bulunduğu pek çok yıldız ismin transferi ve şampiyonluk umutlarıyla giren Milan, ligde 14 hafta sonunda topladığı 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Milan, ligde son olarak sahasında Torino ile yaptığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Montella, Haziran 2016'da Milan'ın başına geçmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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