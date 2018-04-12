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Hakem son dakikada penaltı verdi, Buffon çılgına döndü

HAKEM SON DAKİKADA PENALTI VERDİ, BUFFON ÇILGINA DÖNDÜ

Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının son dakikasında karşılaşmanın hakemi İtalyan ekibi aleyhine penaltı verince Buffon çılgına döndü.

Tarih : 12 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Hakem Son Dakikada Penaltı Verdi, Buffon Çılgına Döndü(10/10)6

Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Juventus'a 3-1 yenilmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Son dakikaya kadar 3-0 geride olan Real Madrid'in 90+2. dakikada penaltı kazanmasıyla tüm planlar değişti.

Karşılaşmanın hakemi 90+2. dakikada Real Madrid lehine penaltı kararı verince Juventus'lu oyuncular çılgına döndü.

BUFFON SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Sinirlenen oyuncuların başında ise Juventus'un kaptanı Buffon geldi.

Penaltı kararı sonrasında kendini tutamayarak hakemin üzerine yürüyen Buffon kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Buffon'un kırmızı kart sonrasında kaleye Wojciech Szczesny geçti ancak penaltıyı gole çeviren Ronaldo skoru 3-1 yaparak takımına tur atlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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