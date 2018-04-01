HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU, EMRE BELÖZOĞLU İLE TARTIŞTI
Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu'nun hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışmasının ardından hakemin sarı kart göstermemesine sosyal medyada tepki yağdı.
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.
Emre Belözoğlu bir pozisyonda hakemin üzerine bağırarak yürüdü.
YAŞAR KEMAL UĞURLU, EMRE'YE KART GÖSTERMEK YERİNE BAĞIRMAI TERCİH ETTİ
Tecrübeli futbolcunun bu davranışına hakem Yaşar Kemal Uğurlu da aynı şekilde karşılık verdi. İkili kısa süre ağız dalaşında bulundu.
Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu davranışın ardından Emre Belözoğlu'na sarı kart göstermemesine sosyal medyada tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'kadınlar Sahneden İndirildi' İddiasına Sert Çıktı: O Hanımlar Ne!
- Meteoroloji Uyardı! Lodos Gece Saatlerine Kadar Devam Edecek
- Vicdansızlar 18 Köpeği Tarım İlacı İle Zehirlemiş
- Düğünde Davetlilere Nikah Şekeri Yerine Köpek Maması Dağıttılar
- Binlerce 'avusturyalı Türk' Sınır Dışı Tehlikesiyle Karşı Karşıya
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'li Çiftin Havuzundan Timsah Çıktı
- Hindistan'da En Alt Kasta Üye Genç, Ata Bindiği İçin Linç Edilerek Öldürüldü
- İngiltere'nin Yeni Güzellik Kraliçesi Başörtülü Olabilir
- Hastalığı Yüzünden Tanınmaz Hale Geldi, Kendisine Yardımcı Olacak Birilerini Arıyor
- Paylaşımlara Dikkat! Vize Başvurusunda Sosyal Medya Geçmişi İstenecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar