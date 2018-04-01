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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Emre Belözoğlu İle Tartıştı
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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Emre Belözoğlu ile Tartıştı

HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU, EMRE BELÖZOĞLU İLE TARTIŞTI

Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu'nun hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışmasının ardından hakemin sarı kart göstermemesine sosyal medyada tepki yağdı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Emre Belözoğlu İle Tartıştı(9/10)5

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

Emre Belözoğlu bir pozisyonda hakemin üzerine bağırarak yürüdü.

YAŞAR KEMAL UĞURLU, EMRE'YE KART GÖSTERMEK YERİNE BAĞIRMAI TERCİH ETTİ

Tecrübeli futbolcunun bu davranışına hakem Yaşar Kemal Uğurlu da aynı şekilde karşılık verdi. İkili kısa süre ağız dalaşında bulundu.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu davranışın ardından Emre Belözoğlu'na sarı kart göstermemesine sosyal medyada tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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