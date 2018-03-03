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Hakeme küfür eden Caner'e kötü haber! Savcılık harekete geçti

HAKEME KÜFÜR EDEN CANER'E KÖTÜ HABER! SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Süper Ligde 23 Ekimde oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen BCaner Erkin hakkında "hakaret" suçu kapsamında dava açıldı.

Tarih : 03 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Hakeme Küfür Eden Caner'e Kötü Haber! Savcılık Harekete Geçti(5/10)1

Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.

Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü. Erkin, tepkiler sonrası maç esnasında yansıyan ve kendisine yakışmayan görüntüsünden dolayı tüm iyi niyetiyle özür dilediğini, saha içerisinden her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla hareket ettiğinin bilinmesi gerektiğini söylemişti. Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ERKİN ŞÜPHELİ, KALKAVAN MAĞDUR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca iddianame düzenlendi. İddianamede, Caner Erkin 'şüpheli' sıfatıyla, Mete Kalkavan ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, savcılık talimatı üzerine polis memurlarınca düzenlenen görüntü inceleme tutanağı yer aldı. Tutanakta, 6 saniyeden oluşan video görüntüsünde Kalkavan'ın Erkin'e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada şüpheli Erkin'in el-kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiğinin belirtildiği kaydedildi.

HAKEM ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Mete Kalkavan savcılık ifadesinde, maçta hakem olarak görev aldığını, söz konusu sözleri müsabakanın gürültülü atmosferi nedeniyle duymadığını, daha sonra basın-yayından duyduğunu, şikayetçi olmadığını belirtti.

"KÜFÜR ETMEDİM"

Caner Erkin ise ifadesinde, maçın gerginliği çerçevesinde konuştuğunu ancak kullandığı sözleri hatırlayamadığını, sinkaflı sözler kullanmadığını söyledi.İddianamede, Caner Erkin'in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği ifade edildi.

DAVA AÇILDI

Caner Erkin hakkında 'Kamu görevlisine - müsabaka hakemine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bilindiği gibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olayla ilgili Caner Erkin'e Kalkavan'a yaptığı hareketten 2, hakaretten 4 olmak üzere toplam 6 maç men ve 43 bin 500 TL para cezası vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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