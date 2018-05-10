HAKEMİ İTEN ARDA İÇİN BUGÜN BÜYÜK GÜN
Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakemi itip orta hakeme hakaret eden Arda Turan'ın cezası, bugün belli olacak.
Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a fiziki müdahalesinin yanı sıra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da hakaretler savurduğu ortaya çıkan Arda Turan'ın cezası bugün belli oluyor. Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevkedilen tecrübeli oyuncunun en az 6 en fazla 8 maçla cezalandırılması bekleniyor.
MOSSORO'YA DA 2 MAÇ GELİYOR
Aynı maçta kırmızı kart gören Medipol Başekşehirli bir diğer futbolcu Mossoro'nun da 2 maçla cezalandırılması gündemde. İstanbul ekibinde her iki oyuncu da böylelikle sezonu kapatmış olacak. Turuncu-Lacivertliler'de takımın bir diğer önemli ismi İrfan Can Kahveci gördüğü 4. sarı kart nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın kritik maçta orta saha kurgusunu Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler 3'lüsünden oluşturmayı planladığı gelen haberler arasında.
Kaynak: haberinburada
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