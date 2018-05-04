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HAKEMİ İTEN ARDA, KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI


Hakemi iten Arda, kırmızı kartla oyundan atıldı
Tarih : 04 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Hakemi İten Arda, Kırmızı Kartla Oyundan Atıldı(6/10)2

Başakşehir ile Sivasspor haftanın açılış maçında 1-1 berabere kalırken bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, çılgına döndü.

Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemini itti ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HAKEME DE YUMRUĞUNU GÖSTERDİ

Arda, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da oyundan çıkmadan önce yumruğunu gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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